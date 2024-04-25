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Ekonomi

ABD, Micron'a ülkedeki çip yatırımı için 6,14 milyar dolar destek verecek

ABD yönetimi, Micron'a ABD'deki çip üretimi yatırımı için 6,14 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
ABD, Micron'a ülkedeki çip yatırımı için 6,14 milyar dolar destek verecek

New York

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, CHIPS ve Bilim Yasası çerçevesinde, Micron ile ABD Ticaret Bakanlığı arasında New York'ta 2 ve Idaho'da bir çip fabrikasının inşasını desteklemek üzere ön anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Bu kapsamda 6,14 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlanacağı aktarılan açıklamada, finansmanın Micron'un 20 binin üzerinde doğrudan istihdam oluşturmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

ABD'de bu ay başında Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye de CHIPS Yasası kapsamında 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman ve 5 milyar dolara kadar kredi sağlanacağı açıklanmıştı.

Güney Koreli elektronik şirketi Samsung'a da Texas'taki çip üretimi yatırımı için 6,4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlanacağı bildirilmişti.

Martta da Intel'in yerel çip üretim tesislerine yönelik 11 milyar dolarlık kredinin yanı sıra 8,5 milyar dolarlık hibe duyurulmuştu.

ABD yönetimi, Global Foundries, Microchip Technology ve BAE Systems'e de yarı iletken üretimini artırmak için destek vereceğini belirtmişti.

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