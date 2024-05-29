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Dışişleri Bakanlığı, Solingen faciasında hayatını kaybedenleri andı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 31 yıl önce Solingen faciasında hayatını kaybeden Genç ailesini anarak, Türkiye'nin ırkçılıkla, yabancı ve İslam düşmanlığıyla mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Dışişleri Bakanlığı, Solingen faciasında hayatını kaybedenleri andı

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "31 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden Genç ailesini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla dünyaya insanlık dersi veren, yakın zaman önce kaybettiğimiz Mevlüde Genç'i de hürmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

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