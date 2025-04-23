Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi, doğum gününde mezarı başında anıldı
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, doğum gününde mezarı başında anıldı.
İstanbul
Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden ve uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Minguzzi'nin Bahçelievler Osmaniye Mezarlığı'ndaki kabrine, doğum günü dolayısıyla çok sayıda vatandaş ziyarette bulundu.
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Ziyarete gelenler arasında Minguzzi'nin ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.
Burada Minguzzi için dua edilirken, kabrine çiçek ve resminin bulunduğu tablo ile Türk bayrağı motifli balonlar bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.