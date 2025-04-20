Dışişleri Bakanlığı: KKTC'deki bir haberde Bakanlık ve Bakan Fidan'a dair iddialar gerçek dışı
Dışişleri Bakanlığı, KKTC merkezli bir yayın organında, Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Fidan'a yönelik yer alan iddiaların tamamıyla gerçek dışı olduğunu belirtti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) merkezli bir yayın organında, Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Hakan Fidan'a yönelik yer alan iddiaların tamamıyla gerçek dışı olduğunu belirterek, herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacağını bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, KKTC merkezli bir yayın organındaki haberde dile getirilen iddiaların tamamıyla gerçek dışı olduğu vurgulandı.
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Açıklamada, herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacağı kaydedilerek, "Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır. Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.