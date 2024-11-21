Dolar
34.48
Euro
36.39
Altın
2,664.61
ETH/USDT
3,345.70
BTC/USDT
97,150.00
BIST 100
9,295.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyt Lahiya bölgesindeki hastaneye saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınadı.

Tuğba Altun  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyt Lahiya bölgesindeki hastaneye saldırısını şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz. Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, "soykırımcı" İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak oldukları yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Ebelik, çağlar boyunca insanlığın doğum anına eşlik etmiş kadim bir meslektir
Diyanet'ten inşası devam eden camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
"Yenidoğan çetesi" hastanesinde refakatçi hemşirenin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
Bursa ve Balıkesir’de sağanak ve lodos etkili oluyor
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyt Lahiya bölgesindeki hastaneye saldırısını şiddetle kınadı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyt Lahiya bölgesindeki hastaneye saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyt Lahiya bölgesindeki hastaneye saldırısını şiddetle kınadı

İsrailli hukuk profesörü Gordon: Alman hükümeti, soykırımın suçluluk duygusundan ötürü yönünü kaybetti

Filistin sansürleri sebebiyle sosyal medya platformlarının "tarafsızlığı" yeniden gündemde

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı 3 bölge için saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı 3 bölge için saldırı tehdidinde bulundu
Hamas: Gazze'nin yönetimi için komite kurulmasını, "tamamen yerel olması şartıyla" kabul ediyoruz

Hamas: Gazze'nin yönetimi için komite kurulmasını, "tamamen yerel olması şartıyla" kabul ediyoruz
İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombalaması sonucu 6 kişi öldü

İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombalaması sonucu 6 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet