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Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır

Dışişleri Bakanlığı, "(Karabağ'daki askeri operasyon) Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır." açıklamasında bulundu.

Ogün Duru  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan arasında yürütülen görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz." denildi.

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Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır
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