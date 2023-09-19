Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır
Dışişleri Bakanlığı, "(Karabağ'daki askeri operasyon) Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır." açıklamasında bulundu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan arasında yürütülen görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz." denildi.
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