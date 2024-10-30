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Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Londra'da bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

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