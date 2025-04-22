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Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile Ankara'da bir araya geldi.

Can Efesoy  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Berset, Ankara'daki görüşmesinde Türkiye-Avrupa Konseyi arasındaki işbirliği konularını ele aldı.

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Fidan, görüşmede, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilere önem verdiğini vurgulayarak Berset'nin kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog konusundaki çabalarının ve göreve gelmesinden itibaren başlattığı girişimlerin desteklendiğini kaydetti.

Bakan Fidan ayrıca, Avrupa Konseyi'nin ırkçılığın her türüyle mücadelede daha güçlü rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

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