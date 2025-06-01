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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mikail Bıyıklı  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk ordumuzun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletimizin göklerdeki gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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