Dolar
28.32
Euro
29.94
Altın
1,984.02
ETH/USDT
1,809.80
BTC/USDT
34,587.00
BIST 100
7,514.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Çatalca’da bir iş yeri deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı" iddiası manipülasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı" iddiası manipülasyon

Ankara

Merkez tarafından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yıllardır dolaşımda olan ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla tekrar gündeme gelen iddiaya dayanak gösterilen görüntülerle ilgili açıkça manipülasyon yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League - ADL) tarafından verilen 'Umursama Cesaret Ödülü', Holokost (Yahudi soykırımı) sırasında Yahudilerin kurtarıcılarını onurlandırmak için verilen bir ödüldür.

Dolayısıyla 2005 yılında bu ödülün takdimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil, Holokost sürecinde (1933-1945) bazı Yahudileri soykırımdan kurtaran Türk diplomatlar adına yapılmıştır. 2014 yılında da tartışmaya konu olan görüntülerle ilgili Türk basınına konuşan ADL yetkilileri, 'Biz bu takdir plaketini Başbakan'a teslim ettik ama bu plaket aslında bugün hayatta olmayan Türk diplomatların anısına verildi' açıklamasında bulunmuştur. Ödüle 2011 yılında, 2. Dünya Savaşı sırasında asker olan Polonyalı diplomat Jan Karski'nin adı verilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı" iddiası manipülasyon
Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yarın Boğaz'da gemi trafiğine ilişkin açıklama
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Benzer haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı" iddiası manipülasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı" iddiası manipülasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet