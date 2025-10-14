Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmamız ve Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor." dedi.

14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız gerekiyor Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı) Dörtlü deklarasyonun bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni bir kilometre taşı olmasını ümit ediyorum

Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması muhtemelen yıllar alacak. Olayın inşa süresi bir de ihya süresi var. Türkiye'nin üzerine burada önemli görev düşüyor

Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor. Anneler çocuklarını sokağa bomba yağar korkusu olmadan gönderebiliyor. Bunlar bile bizim için bahtiyarlık

Şimdi hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmamız ve Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor

(Gazze'nin inşa ve ihyası) Başta Amerika olmak üzere Körfez ülkeleri hep birlikte görüşecek, tartışacak, ne gibi adımlar atacağımızı karara bağlayacağız

Yüksek seyreden kiralar, konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak

Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız

Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır

(CHP) Kimlik bunalımının yansımalarını dış politikalarında da görüyoruz. Yurt dışına gidince kendi ülkelerini şikayet etme alışkanlığını bırakamadılar

(Özgür Özel'e) Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını Batı başkentlerinde yoldaşlarına yuhalatmanın adı siyaset değildir, muhalefet etmek hiç değildir."

