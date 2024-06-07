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Daha şiddetli ve sık tropikal fırtınalar deniz kuşu popülasyonunda düşüşe neden olabilir

Bilim insanları, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine bağlı olarak şiddeti ve sıklığı artan tropikal fırtınaların, deniz kuşu sayılarında düşüşe yol açabileceğini tespit etti.

Zeynep Katre Oran  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Daha şiddetli ve sık tropikal fırtınalar deniz kuşu popülasyonunda düşüşe neden olabilir

Ankara

Araştırmacılar, Ilsa Kasırgası'nın Nisan 2023'te Avustralya'nın batısında bulunan Bedout Adası'nı vurmasından sonraki 3 ay boyunca, Ada'daki kuşların kasırgadan nasıl etkilendiğini anlamak amacıyla incelemeler yürüttü.

Bilim insanları, incelemeler sonucu, Ada'ya has sümsük kuşu (sula leucogaster), küçük fregatkuşu (fregata ariel) ve maskeli sümsük kuşu (sula dactylatra bedouti) türlerinden yaklaşık 20 bin kuşun fırtına nedeniyle telef olduğunu tespit etti.

Kuşların üreme alanında fırtına sonucu meydana gelen tahribat nedeniyle bu türlerin sayısında yüzde 80 ila 90 oranında düşüş yaşandığını belirten araştırmacılar, Ada'daki türlerin yeniden normal sayılara ulaşmasının en az 10 yıl alacağını kaydetti.

Bilim insanları, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle fırtınaların sıklığı ve şiddeti artmaya devam ettiği sürece deniz kuşu sayılarında düşüşün kaçınılmaz olduğunu aktardı.

Araştırmanın başyazarı Dr. Jennifer Lavers, deniz kuşlarının tropikal resiflerin korunmasında oldukça önemli role sahip olduğunu vurguladı. Lavers, kuşların sayılarında meydana gelen düşüşün ekosistemler üzerinde olumsuz etki bırakacağına işaret etti.

Araştırmanın detaylarına "Communications Earth & Environment" dergisinde yer verildi.

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