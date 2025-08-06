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Dünya

ABD, Avustralya'ya 404 milyon dolarlık uçak ekipmanı satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 404 milyon dolarlık uçak ekipmanı satışını onayladı.

Dildar Baykan Atalay  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
ABD, Avustralya'ya 404 milyon dolarlık uçak ekipmanı satışını onayladı

Ankara

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Avustralya'ya uçak ekipmanı satışını onayladığı bildirildi.

Buna göre, Avustralya'ya MC-55A filosunu yenilemesi için toplam değeri 404 milyon doları bulan yedek parça, tamirat desteğinin yanı sıra teknik ve lojistik destek sağlanacağı kaydedildi.

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Satış onayına ilişkin tebligatın Kongre'ye gönderildiği aktarılan açıklamada, bu satışın Avustralya'nın verimli hava operasyonları kabiliyetini güçlendireceği ve askeri dengeyi etkilemeden bölgesel istikrarı destekleyeceği belirtildi.

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