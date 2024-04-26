Dolar
32.58
Euro
35.02
Altın
2,347.66
ETH/USDT
3,137.40
BTC/USDT
64,335.00
BIST 100
9,814.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Paris Sciences Po Üniversitesi’nde Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Dünya

ABD, Gazze'nin kuzeyine 25 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 25 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

Sercan İrkin  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
ABD, Gazze'nin kuzeyine 25 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdi

İstanbul

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 12.15'te "C-130" tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonla 25 binden fazla öğüne tekabül eden gıdanın havadan bırakıldığı aktarılarak bu kapsamda, ABD'nin şimdiye kadar 1082 ton insani yardım yaptığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği kaydedildi.

CENTCOM, 24 Nisan'da da Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 30 bin 16 öğüne denk gelen gıdayı içeren insani yardımı havadan indirdiklerini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı
Batı'da aşırı sağın büyüttüğü Türkofobi, Türk diasporasının hayatını olumsuz etkiliyor
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "uçan kaleleri" deneyimli pilotların kontrolünde gökyüzüyle buluşuyor
Kocaeli merkezli 11 ilde "Sibergöz-34" operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyede

Benzer haberler

GÖRÜŞ - Soykırıma mühimmat desteği: İsrail'e kim ne kadar silah gönderiyor?

GÖRÜŞ - Soykırıma mühimmat desteği: İsrail'e kim ne kadar silah gönderiyor?

Filistin'e destek gösterilerinin sürdüğü Güney California Üniversitesinde mezuniyet töreni iptal edildi

ABD, Gazze'nin kuzeyine 25 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdi

Holokost'tan kurtulan Amerikalı Yahudi aktivist: Gazze gösterilerine katılan öğrenciler kahraman

Holokost'tan kurtulan Amerikalı Yahudi aktivist: Gazze gösterilerine katılan öğrenciler kahraman
ABD'li Senatör Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt, Gazze gösterilerine destek

ABD'li Senatör Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt, Gazze gösterilerine destek
ABD, Micron'a ülkedeki çip yatırımı için 6,14 milyar dolar destek verecek

ABD, Micron'a ülkedeki çip yatırımı için 6,14 milyar dolar destek verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet