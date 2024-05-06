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Dünya

ABD: (İsrail'in muhtemel kara saldırısı) Girmemesi için teşvik etmeye devam ediyoruz

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'i Refah'a girmemesi için teşvik etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Şerife Çetin  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
ABD: (İsrail'in muhtemel kara saldırısı) Girmemesi için teşvik etmeye devam ediyoruz

New York

Wood, AA muhabirinin, "İsrail Refah'a kara saldırısı düzenlerse, ABD politikasında değişikliğe gidecek mi?" sorusunu yanıtladı.

ABD'nin daha önce Refah'a kara saldırısına ilişkin endişelerini dile getirdiğini ve operasyonlarını daha dikkatli gerçekleştirmesi çağrısı yaptığını anımsatan Wood, bu bağlamda sivilleri koruma adına bir plan ya da değişikliğe gidildiğini görmediklerini söyledi.

Wood, Refah'a olası kara saldırısı hakkında da "Spekülasyon yapmak istemiyorum. İsrail henüz Refah'a girmedi. Girmemesi için teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önceki açıklamalarında, 1,5 milyona yakın Filistinlinin Refah'a sığındığını ve mevcut koşullar altında İsrail'in bu kente yönelik bir kara saldırısını desteklemediklerini ve bunun büyük bir yıkıma neden olacağını belirtmişti.

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