Dolar
34.24
Euro
37.08
Altın
2,740.96
ETH/USDT
2,532.90
BTC/USDT
67,705.00
BIST 100
8,902.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA EXPO Uluslararası Savunma ve Uzay Sanayi Fuarı’ndaki TUSAŞ standı önünde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İngiliz Bakan Falconer: Lübnan'ın başka bir Gazze olmasına izin veremeyiz

İngiltere'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Falconer, İngiltere'nin Gazze ve Lübnan'da acil ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatarak, "Lübnan'ın başka bir Gazze olmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Behlül Çetinkaya  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
İngiliz Bakan Falconer: Lübnan'ın başka bir Gazze olmasına izin veremeyiz

Londra

Devlet Bakanı Hamish Falconer, Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Lübnan'daki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyledi.

"Lübnan'ın başka bir Gazze olmasına izin veremeyiz." diyen Falconer, İngiltere'nin İsrail ve Hizbullah arasında acil ateşkes çağrısında bulunduğunu söyledi.

Falconer, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine füzeler atmasıyla başladığını öne sürerek, İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediklerini bildirdi.

İran ve onun etkisindeki örgütlerin İsrail'e saldırılarını durdurması gerektiğini kaydeden Falconer, "Ülkenin tek savunma kuruluşu olan Lübnan ordusuyla istikrar ve güvenliği sağlamak için birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ülkesinin Lübnan'a gıda, ilaç ve temiz su alanları başta olmak üzere 15 milyon sterlinlik yardım yaptığını hatırlatan Falconer, "Pek çok cömert Britanyalı, Gazze, Lübnan ve daha geniş bölgede acil durum fonlarına bağış yapıyor. Hükümetimiz de bu fonlara 10 milyon sterline kadar bağış yapma sözü verdi." diye konuştu.

Falconer, tüm Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları ve sağlık personelinin bölgedeki önemine işaret ederek, "BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) güvenliğine yönelik tüm tehditleri kınıyoruz. Tüm tarafları sivil yaralanmaları ve kayıplarını önlemek ile temel altyapıyı korumak için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hamas lideri Yahya Sinvar'in İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine işaret eden Falconer, Gazze'de yeni bir sayfa açılması gerektiğini kaydetti.

Gazze'de acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların artırılması çağrısı yapan Falconer, "Tüm çabalarımızı şiddet döngüsünü kırmaya odaklamalıyız. BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı hem siyasi çözümün tek yoludur hem de Mavi Hat'ın iki tarafındakiler için güvenli geleceği sağlamanın tek yoludur." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı mesajı
Bakan Göktaş, Bilkent Şehir Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ'a ziyaret
İzmir'de tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Lübnan'daki on binlerce göçmene dikkati çekti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Lübnan'daki on binlerce göçmene dikkati çekti

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı

İngiliz Bakan Falconer: Lübnan'ın başka bir Gazze olmasına izin veremeyiz

ABD'deki istihbarat sızıntısı sonrası İsrail’in İran’a saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı öne sürüldü

ABD'deki istihbarat sızıntısı sonrası İsrail’in İran’a saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı öne sürüldü
Almanya Lübnan'a 96 milyon avro insani ve kalkınma yardımı sağlayacağını duyurdu

Almanya Lübnan'a 96 milyon avro insani ve kalkınma yardımı sağlayacağını duyurdu
Filistin Başbakanı Mustafa, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'yla Gazze'yi görüştü

Filistin Başbakanı Mustafa, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'yla Gazze'yi görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet