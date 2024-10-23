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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

G7'den yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlama taahhüdü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "ABD, G7'ye katılarak Ukrayna'ya Rusya'nın kendi varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödenecek 20 milyar dolarlık kredi sağlayacak." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun, Dilara Zengin Okay  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
G7'den yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlama taahhüdü

Washington

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7'nin bu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlamayı taahhüt ettiğini ve ABD'nin 20 milyar dolarlık katkı sunacağını bildirdi.

Yellen, Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko ile katıldıkları imza töreninde, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek için elinden geleni yapacağını vurguladı.

G7'nin bu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlamayı taahhüt ettiğini belirten Yellen, ABD'nin de ülkeye 20 milyar dolar kredi sağlayacağını ve bunun Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle geri ödeneceğini söyledi.

Böylece savaşın maliyetini ABD ve Avrupa'daki vergi mükellefleri yerine Rusya'nın üstlenmek zorunda kalacağına dikkati çeken Yellen, "Geri ödemenin kaynağının ABD veya Ukrayna vergi dolarları değil, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirler olacağına olan bağlılığımızı göstermek için Bakan Marchenko ve ben bugün ortak bir bildiriyi imzalamak üzere buradayız." diye konuştu.

"Ukrayna'yı desteklemek ABD'nin ulusal çıkarları için hayati önem taşıyor"

Yellen, Ukrayna'yı desteklemenin, ABD'nin ulusal çıkarları için de hayati önem taşıdığının altını çizerek, Ukrayna'nın düşmesine izin vermenin Avrupa'daki NATO müttefiklerinin de güvenliğini tehlikeye atacağını savundu.

Bundan dolayı Ukrayna'ya silah ve mali destek sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Yellen, Rusya'ya savaşı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu fon ve mallardan mahrum bırakmak için uyguladıkları yaptırımları anımsattı.

Yellen, G7 ülkelerindeki finans kuruluşlarında tutulan yaklaşık 280 milyar dolarlık Rus varlıkların dondurulduğuna işaret ederek, haziranda bu varlıklardan elde edilecek gelirlerle geri ödenecek bir kredi çözümünün önerildiğini hatırlattı.

"Rusya'nın saldırganlığın bedelini ödemesini istiyoruz"

Marchenko da demokratik ülkeleri işgal etmeye hevesli tüm "saldırganların" bunun bedelini ödemeleri gerektiğini ifade etti.

Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna ekonomisini canlandırmak ve toplumsal harcamaları finanse etmek için kullanabileceklerini belirten Marchenko, "ABD'nin vergi mükelleflerinin parasını kullanmak istemiyoruz. Rusya'nın saldırganlığın bedelini ödemesini istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Yellen ile Marchenko, ortak bildiriyi imzaladı.

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