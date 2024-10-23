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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sarbin beldesine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesindeki Sarbin beldesini hedef aldığı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Stephanie Rady, Safiye Karabacak  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sarbin beldesine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Sarbin'e düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 kişi öldü.

İsrail uçakları ayrıca Nebatiye kentinin Kefr Rumman beldesindeki Et-Tabilayin Caddesi'ni hedef alarak iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Bint Cubeyl bölgesindeki Ramiya, Ayta eş-Şaab ve Kuzah kasabalarını aralıklı olarak bombaladı.

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