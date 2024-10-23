İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sarbin beldesine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesindeki Sarbin beldesini hedef aldığı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.
Beyrut
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Sarbin'e düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 kişi öldü.
İsrail uçakları ayrıca Nebatiye kentinin Kefr Rumman beldesindeki Et-Tabilayin Caddesi'ni hedef alarak iki hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Bint Cubeyl bölgesindeki Ramiya, Ayta eş-Şaab ve Kuzah kasabalarını aralıklı olarak bombaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.