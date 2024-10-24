Dolar
34.24
Euro
37.15
Altın
2,737.63
ETH/USDT
2,528.00
BTC/USDT
67,899.00
BIST 100
8,872.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Macron'dan Netanyahu'ya "medeniyet" mesajı: Barbarlık ekerek, medeniyet savunulmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkesinin Gazze ve Lübnan'a saldırıları hakkında "barbarlığa karşı bir medeniyet savaşı" yürüttüklerini söylemesi üzerine, "Barbarlık ekerek medeniyetin savunulduğunu düşünmüyorum." dedi.

Şeyma Yiğit  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Macron'dan Netanyahu'ya "medeniyet" mesajı: Barbarlık ekerek, medeniyet savunulmaz

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Binyamin Netanyahu arasında Macron'un İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını istemesinin ardından başlayan gerginlik sürüyor.

Macron, Paris'te 70 ülkenin ve çok sayıda uluslararası kuruluşun katıldığı "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun Gazze ve Lübnan’a saldırıları "barbarlığa karşı medeniyet savaşı" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Netanyahu tarafından sıkça tekrarlanan bu ifadeleri eleştiren Macron, "Son günlerde 'medeniyetler savaşından' veya 'savunması gerekilen medeniyetlerden' çokça bahsediliyor. Ancak barbarlığı ekerek medeniyetin savunulduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Fransız medya kuruluşları Europe1 ve Cnews’e verdiği röportajda, "Barbarlığa karşı medeniyet savaşı yürütüyoruz" ve "Sadece kendimiz için değil aynı zaman da sizin için de savaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, Macron’un bölgeye yönelik politikalarını eleştirmiş ve Macron'un İsrail’e karşı silah ambargosu çağrısı yaptığını hatırlatarak, "Macron'la konuştum ve hayal kırıklığına uğradım. Savaşın başında bizi destekledi ama yavaş yavaş gördüm ki pozisyonunu değiştirdi ve ortak çıkarlarımıza aykırı bir tutum sergiledi." demişti.

Macron ve Netanyahu arasında İsrail'e silah ambargosu uygulanması konusunda gerginlik yaşanmıştı. Macron, 5 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahların sevkiyatını durdurma çağrısı yapmıştı. Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına tepki göstermiş, başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefleri vurmaya devam etti
Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Öztürkler'i tebrik etti
Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı İran'da yapıldı
DMM, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Fransız hükümeti Notre Dame Katedrali'ne turistik ziyaretlerden ücret almak istiyor

Fransız hükümeti Notre Dame Katedrali'ne turistik ziyaretlerden ücret almak istiyor

İsrail devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İran'a saldırı planını onayladı

Macron'dan Netanyahu'ya "medeniyet" mesajı: Barbarlık ekerek, medeniyet savunulmaz

BM: İsrail'in, Suriye'yi Lübnan'a bağlayan El-Masna Sınır Kapısı'nı hedef alması kabul edilemez

BM: İsrail'in, Suriye'yi Lübnan'a bağlayan El-Masna Sınır Kapısı'nı hedef alması kabul edilemez
CNN: İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor

CNN: İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesini hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesini hedef aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet