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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü

Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaların ele alındığı görüşmede, Hamas'ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylaması değerlendirildi.

Mehmet Tosun  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını ifade etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabine toplantısı öncesi Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Heniyye ile Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını aktaran Erdoğan, görüşmede, Hamas'ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdiklerini kaydetti.

Görüşmede, Hamas'ın, Türkiye'nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğunu dile getiren Erdoğan, "İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail'e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.


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