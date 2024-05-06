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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Refah'a saldırmaya hazırlanırken Biden ile Netanyahu görüştü

İsrail'in Refah'a yönelik saldırı hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bildirilirken, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Hakan Çopur  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
İsrail Refah'a saldırmaya hazırlanırken Biden ile Netanyahu görüştü

Washington

Beyaz Saray'dan basın mensuplarına gönderilen nota göre, Başkan Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması beklenirken, görüşmede ana konu olarak Gazze'deki son durumun ve İsrail'in Refah'a yönelik yaklaşan saldırısının olduğu bildirildi.

Başkan Biden, daha önceki açıklamalarında, 1,5 milyona yakın Filistinlinin Refah'a sığındığını ve mevcut koşullar altında İsrail'in bu kente yönelik bir kara saldırısını desteklemediklerini belirtmişti.

Öte yandan Netanyahu, halen devam eden ateşkes anlaşmasından ne sonuç çıkarsa çıksın kısa zamanda Refah'a yönelik bir kara saldırısına başlayacaklarını açıklamıştı.

Biden, Netanyahu ile görüşmesinde, "Refah konusundaki net görüşünü" yineledi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik bir kara saldırısına hazırlanmasıyla ilgili olarak, "Başkan, Refah konusundaki açık pozisyonunu bir kez daha dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki ismin Gazze'de ateşkes anlaşması ve rehinelerle ilgili son durum ve Gazze'ye insani yardımlarla ilgili güncel gelişmelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları da belirtildi.

ABD Başkanı Biden, daha önceki açıklamalarında, 1,5 milyona yakın Filistinlinin Refah'a sığındığını ve mevcut koşullar altında İsrail'in bu kente yönelik bir kara saldırısını desteklemediklerini ve bunun büyük bir yıkıma neden olacağını belirtmişti.

Öte yandan Netanyahu, halen devam eden ateşkes anlaşmasından ne sonuç çıkarsa çıksın kısa zamanda Refah'a yönelik bir kara saldırısına başlayacaklarını açıklamıştı.

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