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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Alman milletvekili Wagenknecht, Alman hükümetini "savaş suçuna yardım etmekle" suçladı

Almanya’da Sol Parti’den ayrılarak Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) partisini kuran milletvekili Sahra Wagenknecht, Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracat yasağı getirmemesinin "savaş suçuna yardım etmek" olduğunu söyledi.

Erbil Başay  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Alman milletvekili Wagenknecht, Alman hükümetini "savaş suçuna yardım etmekle" suçladı

Berlin

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, BSW partisinin Eş Başkanı​​​​​​​ Wagenknecht, Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentini tahliye etmeye başlamasını, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin başka bir savaş suçuna hazırlanması" olarak nitelendirdi.

Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracatı yasağı getirmemesinin "savaş suçuna yardım etmek" olduğunu ifade eden Wagenknecht, İsrail hükümetinin, Gazze'de uzun zamandan bu yana meşru müdafaa ile ilgisi olmayan kanlı bir intikam savaşı yürüttüğünü belirtti.

Wagenknecht, Netanyahu'nun iki devletli çözümü sabote ettiğini kaydederek, İsrail'e daha fazla diplomatik ve ekonomik baskı yapılması gerektiğini söyledi.

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