Euro
8.79
Dolar
7.39
BIST 100
1,086.20
Altın
1,984.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus Meclisi: İsrail-BAE normalleşmesi Filistin halkının haklarına saldırıdır

Tunus Meclisi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını, "Filistin halkının haklarına saldırı" olarak nitelendirdi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Halime Afra Aksoy   | 17.08.2020
Tunus Meclisi: İsrail-BAE normalleşmesi Filistin halkının haklarına saldırıdır

Tunus

Tunus Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus Meclisinin, Arap ve İslam dünyasının öncelikli meselesi olan Filistin davası ve özgürlük savunucularının yanında yer alan ilkeli tutumunu sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "BAE'nin İsrail'le normalleşmesi, Filistin haklarına bir saldırı ve normalleşmeyi reddeden Arap ve İslami halkların ortak yaklaşımına açık bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

Filistin halkına yönelik saldırıların yanı sıra siyonist güçlerin, Filistin varlığını bir kez daha tehdit eden yeni bir coğrafi ve demografik bir yapıyı oluşturacak şekilde daha fazla toprağı ilhak etme ve genişleme politikasının yaşandığı şartlar altında atılan normalleşme adımının olumsuz sonuçları konusunda uyarıldı.

Tunus Meclisinin, topraklarını özgürleştirme ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurma konusunda kardeş Filistin halkıyla mutlak dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, Arap Parlamentosu, Arap Parlamentolar Birliği, bölgesel ve uluslararası parlamentolar, normalleşme kapsamında atılan bu adımı kınamaya ve Filistin haklarını açık şekilde desteleyen bir tutum sergilemeye çağrıldı.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 231 bin 971'e çıktı
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor

Benzer haberler

Filistin İsrail-BAE normalleşmesine tepki olarak Expo 2021 Dubai'ye katılmayacak

Filistin İsrail-BAE normalleşmesine tepki olarak Expo 2021 Dubai'ye katılmayacak

Tunus Meclisi: İsrail-BAE normalleşmesi Filistin halkının haklarına saldırıdır

Hamas'tan BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'a uyarı: İsrail davetini kabul etme

Almanya’da bir grup Filistinli BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını protesto etti

Almanya’da bir grup Filistinli BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını protesto etti
Tunus Birleşik Vatanperver Demokratlar Partisi: BAE'nin büyükelçiliğinin faaliyetleri 'yıkıcı'

Tunus Birleşik Vatanperver Demokratlar Partisi: BAE'nin büyükelçiliğinin faaliyetleri 'yıkıcı'

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Şatır: İsrail-BAE normalleşmesi yüzyılın utanç anlaşması

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Şatır: İsrail-BAE normalleşmesi yüzyılın utanç anlaşması