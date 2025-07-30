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Dünya

Avustralya, 16 yaşından küçüklerin YouTube hesabı oluşturmasını yasaklıyor

Avustralya hükümeti, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimine yönelik kısıtlamalara video platformu YouTube'un da dahil edileceğini duyurdu.

Şilan Turp  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Avustralya, 16 yaşından küçüklerin YouTube hesabı oluşturmasını yasaklıyor

Ankara

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimine ilişkin hazırlanan ve Kasım 2024'te senatodan geçen yasa tasarısıyla ilgili açıklama yaptı.

Wells, bir önceki kararın aksine, Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yasa kapsamında yasağa Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in yanı sıra YouTube'un dahil edileceğini bildirdi.

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Avustralyalı çocukların yüzde 40'ının yaşadığı çevrim içi zararın YouTube üzerinde gerçekleştiğini belirten Wells, "Okyanusu kontrol edemeyiz ama köpekbalıklarını kontrol edebiliriz ve bu nedenle Avustralyalı çocukların refahı için gerçek bir mücadele söz konusu olduğunda yasal tehditler bizi yıldıramaz." diye konuştu.

Başbakan Anthony Albanese de konuyu ilgili açıklamasında, "Diğer liderlerle yaptığım görüşmelerde, onların da kendi ülkelerindeki gençler üzerindeki sosyal medya etkisini incelediklerini ve bunu dikkate aldıklarını gördüm." dedi. Albanese, bu sorunun Avustralya'ya özgü bir durum olmadığını vurguladı.

Öte yandan, YouTube'dan yapılan açıklamada, "Çevrim içi zararı azaltma ve önleme konusunda hükümetle aynı hedefi paylaşıyoruz. Ancak pozisyonumuz net: YouTube, TV ekranlarında giderek daha fazla izlenen ücretsiz, yüksek kaliteli içerik kütüphanesine sahip bir video paylaşım platformudur; sosyal medya değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, YouTube'un sonraki adımlarını değerlendireceği ve hükümetle iletişimde kalacağı kaydedildi.

Bu yasa ile 16 yaşından küçüklerin söz konusu sosyal medya platformlarında hesap açması yasaklanıyor.

Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

WhatsApp dahil bazı mesajlaşma servisleri ve çevrim içi oyun siteleri bu yasadan muaf tutulabilecek. Kurallara uymayan gençler ya da ebeveynler için ise herhangi bir ceza öngörülmüyor.

Daha önce, YouTube'un söz konusu yasaktan muaf tutulacağı belirtilmişti.

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