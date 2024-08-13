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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kan ve provokasyondan beslenen İsrail'e karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi Aksa'nın çığlığını duymaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz. Kan ve provokasyondan beslenen İsrail'e karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi Aksa'nın çığlığını duymaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bütün gücünü dünyanın sessizliğinden alan İsrail polisinin gözleri önünde binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesini, saldırmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

"Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz. Kan ve provokasyondan beslenen İsrail'e karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi Aksa'nın çığlığını duymaya davet ediyoruz. Sessiz kalamayız, kalmamalıyız." ifadelerini kullanan Altun, yüreklerin birleştirilip, barbarlığa "dur" denilmesi gerektiğinİ vurguladı.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öte yandan, bilinmesini isteriz ki insan haklarını, uluslararası hukuku hiçe sayarak yaşlı, kadın, çocuk on binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden işgalci İsrail, er ya da geç hesap verecek. Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Şartlar ne olursa olsun Filistin halkının yanında duracağız, haklı davalarına sonuna kadar destek olacağız."

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