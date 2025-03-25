Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Olmayan bir seçim sanki gündemmiş gibi bir algı oluşturuldu
Cevdet Yılmaz, "Karşısında 6 partinin olduğu bir seçimde gayet herkesin demokratik olarak yarıştığı, özgür, adil bir seçimle Cumhurbaşkanımız seçildi. Ne için şu anda erken seçim yapalım? Sırf CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun?." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Karşısında 6 partinin olduğu bir seçimde gayet herkesin demokratik olarak yarıştığı, özgür, adil bir seçimle Cumhurbaşkanımız seçildi. Ne için şu anda erken seçim yapalım? Sırf CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun?" dedi.
Yılmaz, HaberTürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin soru üzerine Yılmaz, bu tutuklamada, yolsuzluk ve terör olarak iki boyut olduğunu söyledi.
Bu durumun bir yargı süreci olduğunu, dosyanın içeriğine ve delillere bakmadan lehte ve aleyhte yorum yapılmasını doğru bulmadığını belirten Yılmaz, hukuka ve yargıya hep birlikte güvenmek gerektiğini ifade etti.
Tutuklamanın "siyasi" olarak nitelendirilmesini son derece yanlış bulduğunu aktaran Yılmaz, ana muhalefet partisinin uzun süredir kendi içinde problem yaşadığını, yargı süreci vesilesiyle kendi içinde yaşadığı tartışmaları bir anlamda topluma mal etme çabası olarak gördüğünü dile getirdi.
Yılmaz, şöyle devam etti:
"Yolsuzluktan dolayı tutuklama kararı söz konusu. Dosyada terör boyutu da var. Terörden bir tutuklanma olsa bunun sonuçları farklı olacaktı tabii. Yolsuzlukla ilgili bir tutuklama olduğu için geçici bir tedbir olarak belediye meclisi kendi içinden birini seçecek, üyelerinden birini geçici başkan olarak seçmiş olacak. Böyle bir tedbir söz konusu. Çünkü mevcut durumda görevini ifa edebilecek durumda değil önceki başkan. Dolayısıyla bu tanımlanmış hukuki bir süreç. Ülkemizde ilk defa da böyle bir şeyle karşı karşıya değiliz. Hukukumuzda ne varsa o uygulanıyor. Bunu siyasi olarak nitelendirmek son derece yanlış. Belediye meclisinde de çoğunluğu CHP üyeleri oluşturuyor. Bu anlamda mesele partiler arası bir mesele değil."
"Olmayan bir seçim sanki gündemmiş gibi bir algı oluşturuldu"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ortada cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığını, CHP'nin 2028'de yapılacak seçimler için şimdiden bir adaylık süreci oluşturduğunu söyledi.
Muhalefetin, olmayan bir seçim için ön seçim yaptığını aktaran Yılmaz, "Bugün 2025 yılındayız, oldukça önemli bir süre var önümüzde. Niye bu acele o zaman? Bir aday olma acelesi niye? Herhalde şunu demek için diye tahmin ediyorum, 'aday olduğum için bu yapıldı' demek için bir adaylık atmosferi oluşturuldu. Bununla bir algı oluşturuldu. Olmayan bir seçim sanki gündemmiş gibi bir algı oluşturuldu. Şu anda ön seçim yapacak, adaylık ilan edecek bir şart yok ortada." diye konuştu.
Söz konusu sürecin Türkiye'ye ekonomik maliyeti sorulan Yılmaz, sokakların marjinal guruplarla terörize edildiğini, demokratik protestonun çok ötesine giden manzaralarla karşı karşıya kalındığını ifade etti.
Yılmaz, hukuk devletine ve demokrasiye saygı duyanların tepkisini de eleştirisini de demokrasi içinde ifade etmesi gerektiğini, kaos görüntüsü oluşturma, sokakları terörize etme, Türkiye'de kargaşa ve istikrarsızlık havası oluşturma gayretlerinin sorumsuz bir siyaset anlayışının sonucu olduğunu dile getirerek, oluşturulan kargaşa ve güvenlik probleminin ekonomiyi de belli oranda etkilediğini ifade etti.
Dış dünyaya, Gezi benzeri Türkiye'de bir hareketlilik oluşturma, bunun üzerinden istikrarı bozma, kargaşa havası oluşturma ve bunun da ekonomiye olumsuz etkisini meydana çıkarma gibi bir mesaj verilmek istendiğine işaret eden Yılmaz, "Bunun böyle olmadığı kısa sürede zaten görülmüş oldu. Çok dar, marjinal gruplar dışında böyle bir şey söz konusu değil. Kısa süre içinde ben onların da o görüntülerin de ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ülkemizde huzur var istikrar var. Bunu bozmaya da hiç kimsenin hakkı yok. Bu ülkenin istikrarı ve ekonomisiyle ilgili iktidarıyla, muhalefetiyle herkesin bir sorumluluk hissetmesi gerekiyor." dedi.
"Niye erken bir seçim yapılsın? Türkiye'de seçim yapıldı"
Cevdet Yılmaz, bu yargısal sürecin sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinden işletilmesine ilişkin söylemleri de değerlendirerek, kim suç işlemişse, kiminle ilgili bir dosya varsa yargının buna "iktidar, muhalefet" demeden bakmak durumunda olduğunu vurguladı.
Yargının baktığı hususların bir çoğunun CHP'nin kendi içinden gelen şikayetler ve ihbarlar olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Kim suç işlerse işlesin, ister iktidar belediyesi olsun ister muhalefet olsun o kişilere, o yönetimlere hesap sormak durumundayız." ifadesini kullandı.
Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığını dile getiren Yılmaz, ama herkesin de hukuk düzeni içinde kendini sonuna kadar savunma hakkı olduğunu vurguladı.
Yılmaz, yaşanan sürece bakıldığında, sosyal medyada önceden hazırlıklar yapıldığını, ortada sistematik şekilde toplumu yönlendirmeye dönük bir çaba olduğunu düşündüğünü söyledi.
Siyasetçilerin insanları sokağa çağırırken çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'de geçmişte bu tarz durumlar yaşanırken hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu, bu nedenle sokakta protestonun belli bir hukuk düzeni içerisinde yapılması gerektiğini dile getirdi.
Erken seçime yönelik söylentilere ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Niye erken bir seçim yapılsın? Seçim yapıldı Türkiye'de. Halk gitti demokratik bir şekilde, Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla seçildi. Karşısında 6 partinin olduğu bir seçimde gayet herkesin demokratik olarak yarıştığı, özgür, adil bir seçimle Cumhurbaşkanımız seçildi. Ne için şu anda erken seçim yapalım? Sırf CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun?" şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.