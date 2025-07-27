Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Netanyahu yönetimine baskının artırılması" çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası kurumlar ve tüm sorumlu devletlerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimi üzerindeki baskıyı artırarak, yaşanan insani trajediyi sonlandırması çağrısında bulundu.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları ve kadınları açlığa mahkum eden Netanyahu yönetiminin, yardımları engelleyerek soykırım, etnik temizlik ve işgal politikalarını acımasızca sürdürdüğünü belirtti.
Çocukları ve kadınları açlığa mahkum eden Netanyahu yönetimi, yardımları engelleyerek soykırım, etnik temizlik ve işgal politikalarını acımasızca sürdürüyor.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 27, 2025
Uluslararası hukuku, insani tüm değerleri ayaklar altına alan bu yaklaşım sözün bittiği yerdir. Böyle bir vahşetin…
Uluslararası hukuku, insani tüm değerleri ayaklar altına alan bu yaklaşımın, sözün bittiği yer olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Böyle bir vahşetin yaşanabildiği bir dünyada hiç kimse geleceğe umutla bakamaz. Bu tabloya rağmen İsrail'e destek veren tüm aktörler tarihin karanlık sayfalarında yer alacak, bu insanlık suçunun ortağı olacaklardır. Uluslararası kurumlar ve tüm sorumlu devletler Netanyahu yönetimi üzerindeki baskıyı artırmalı ve yaşanan insani trajediyi sonlandırmalıdır. İsrail yönetiminin son derece kısa süreli ve göstermelik adımları kamuoyu baskısını hafifletmeye ve katliamlarını sürdürmeye yönelik göz boyamadan ibarettir. İnsani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde sağlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."
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