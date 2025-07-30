Dolar
40.58
Euro
46.58
Altın
3,307.60
ETH/USDT
3,757.00
BTC/USDT
117,557.00
BIST 100
10,595.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti NeXT Sosyal hesabı açtı

AK Parti, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'de resmi parti hesabı açıldığını duyurdu.

Alper Şaşmaz  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
AK Parti NeXT Sosyal hesabı açtı

Ankara

AK Parti, tarafından NeXT Sosyal platformunda yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce başlattığı yerli ve milli teknoloji hamlesi, her alanda meyvesini veriyor. Şimdi dijital alanda yeni bir adım atılıyor: Türkiye'nin kendi sosyal medya platformu NeXT Sosyal yükseliyor. AK Parti olarak, milletimizin inşa ettiği her değerin yanındayız. Türkiye'nin dijital vatanı büyürken biz de buradayız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Ulukaya'yı kabul etti
Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınları soruşturmaları kapsamında iki ayda 39 kişi tutuklandı
Yurt genelinde 19 ilde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
SAHA İstanbul, IDEF 2025'te 218 üyesiyle boy gösterdi
Bakan Yerlikaya: Son 2 ayda orman yangınlarında 13 ilde 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır hasar aldı

Benzer haberler

AK Parti NeXT Sosyal hesabı açtı

AK Parti NeXT Sosyal hesabı açtı

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı

NEXT Sosyal 500 bininci üyeye özel hediye verecek

Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, NEXT Sosyal’e katıldı

Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, NEXT Sosyal’e katıldı
İBB Meclisinde, bütçe yönetimi ve yatırım önceliklerine ilişkin soru önergesi verildi

İBB Meclisinde, bütçe yönetimi ve yatırım önceliklerine ilişkin soru önergesi verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet