Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.
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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı https://t.co/KOTEQ8Vvna pic.twitter.com/pbyq3MEE82— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 30, 2025