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Politika

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

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