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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.-VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile Gazze'ye insani yardımlar ele alındı.

Zafer Fatih Beyaz  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum ele alındı Fotoğraf: Murat Kula - AA

Doha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin Lusail Sarayı'ndaki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımların ele alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti.

Görüşmede Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi."


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