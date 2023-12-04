Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile Gazze'ye insani yardımlar ele alındı.
Doha
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ele alındı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı
- Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve 12 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin Lusail Sarayı'ndaki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımların ele alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı https://t.co/0XJgQYNvN8— AA Canlı (@AACanli) December 4, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti.
Görüşmede Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi."
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