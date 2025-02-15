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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Orhan Onur Gemici  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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