Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.