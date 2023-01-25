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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, iş insanı Ali Nihat Gökyiğit için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı ve iş insanı Ali Nihat Gökyiğit'in vefatı nedeniyle, kızı Vahide Gigin'i telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 25.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, iş insanı Ali Nihat Gökyiğit için başsağlığı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ali Nihat Gökyiğit'e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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