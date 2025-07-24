ABD'li ünlü güreşçi Hulk Hogan 71 yaşında hayatını kaybetti
ABD'de 1980 ve 1990'lı yıllarda "Hulk Hogan" takma adıyla büyük üne kavuşan ABD'li güreşçisi Terry Bollea'nın 71 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
New York/İstanbul
Hogan'ın uzun yıllar çalıştığı World Wrestling Entertainment (WWE) adlı eğlence kuruluşunun X hesabından yapılan yazılı açıklamada, ünlü güreşçinin ölüm sebebinin kalp krizi olduğu duyuruldu.
Açıklamada, "WWE, onur listesi üyesi Hulk Hogan'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiştir. Popüler kültürün en tanınmış figürlerinden biri olan Hogan, WWE'nin 1980'lerde küresel tanınırlık kazanmasına yardımcı olmuştu." ifadelerine yer verildi.
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ABD medyası da 71 yaşında vefat eden Hogan'ın, Florida eyaletindeki evinde kalp krizi geçirdiği, ihbar sonucu eve gelen yetkililerin söz konusu kişinin Hogan olduğunu tespit ettiği bilgilerine yer verdi.
Hogan'ın, tedavi için kaldırıldığı hastanede son nefesini verdiği kaydedildi.
Tüm zamanların en büyük güreş yıldızlarından kabul edilen ve Amerikan güreşinde 2005 yılında Şöhretler Müzesi'ne dahil edilen Hogan, ringlerdeki başarısının yanı sıra müzik ve sinema sektöründe de adından söz ettirmişti.
Birçok Hollywood yapımında yer alan Hogan, "Rocky III" gibi aksiyon filmlerinden Türk seyircisinin de yakından tanıdığı isimler arasındaydı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.