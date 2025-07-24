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Dünya

Filipinler'de tayfun, tropikal fırtına ve muson yağmurları yaşamı olumsuz etkiliyor

Filipinler'de etkili olan Co-May Tayfunu, tropikal fırtına Francisco ve muson yağmurlarının yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle başkent Manila'da eğitime ara verildi, birçok uçuş iptal edildi.

Aynur Şeyma Asan  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Filipinler'de tayfun, tropikal fırtına ve muson yağmurları yaşamı olumsuz etkiliyor

Ankara

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Sivil Savunma Ofisi, bölge sakinlerine Co-May Tayfunu'nun yanı sıra Francisco tropikal fırtınası nedeniyle şiddetli hava koşullarına, sellere ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu.

Filipinler Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, tayfun, tropikal fırtına ve muson yağmurları nedeniyle Manila'nın yanı sıra 35 ilde eğitime ara verildiği bildirildi.

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Yerel hava yolu şirketleri, şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda yerel ve uluslararası uçuşun iptal edildiğini kaydetti. Filipinler Sivil Havacılık İdaresinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 70 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan, Filipinler'de hafta başında etkili olan tropikal fırtına Wipha'nın yanı sıra tropikal fırtına Francisco ve tayfun Co-May nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

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