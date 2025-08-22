Japonya'nın güneybatısında etkili olan Linling tayfunu nedeniyle afetlere karşı uyarı yapıldı
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinde etkisini göstermeye başlayan Linling tayfununun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması ve sel gibi afetlere karşı uyarı yapıldı.
Ankara
Japon basınındaki haberlere göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Lingling tayfununun Kagoşima üzerinde etkili olmaya başladığını duyurdu.
Kagoşima'nın bazı bölgelerinde toprak kayması, sel ve nehirlerde taşkın riski nedeniyle uyarı yapıldı.
Japan Railways firması, şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede demir yolu hizmeti veren Kyuşu Şinkansen seferlerinin aksadığını açıkladı.
