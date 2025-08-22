Dolar
41.01
Euro
47.66
Altın
3,337.98
ETH/USDT
4,235.30
BTC/USDT
112,450.00
BIST 100
11,313.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'nın güneybatısında etkili olan Linling tayfunu nedeniyle afetlere karşı uyarı yapıldı

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinde etkisini göstermeye başlayan Linling tayfununun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması ve sel gibi afetlere karşı uyarı yapıldı.

Aynur Şeyma Asan  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Japonya'nın güneybatısında etkili olan Linling tayfunu nedeniyle afetlere karşı uyarı yapıldı

Ankara

Japon basınındaki haberlere göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Lingling tayfununun Kagoşima üzerinde etkili olmaya başladığını duyurdu.

Kagoşima'nın bazı bölgelerinde toprak kayması, sel ve nehirlerde taşkın riski nedeniyle uyarı yapıldı.

Japan Railways firması, şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede demir yolu hizmeti veren Kyuşu Şinkansen seferlerinin aksadığını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "asrın inşa seferberliği" paylaşımı
Hatay Hassa'da 622 afet konutunun yapımı devam ediyor
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Malatya'da 288 kırsal konut bugün hak sahiplerine teslim edilecek

Benzer haberler

Japonya'nın güneybatısında etkili olan Linling tayfunu nedeniyle afetlere karşı uyarı yapıldı

Japonya'nın güneybatısında etkili olan Linling tayfunu nedeniyle afetlere karşı uyarı yapıldı

Yapay zekayla oluşturulan sahte görseller ve sesler "yeni nesil silah" niteliği taşıyor

Japonya'da Şinmoe Yanardağı faaliyete geçti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet