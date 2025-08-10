Japonya'da Şinmoe Yanardağı faaliyete geçti
Japonya'da faaliyete geçen Şinmoe Yanardağı, 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtmeye başladı.
Japan News'ün haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Şinmoe Yanardağı, sabaha karşı faaliyete geçti.
Yanardağ, 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtüyor.
Japon Meteoroloji Ajansı, yanardağın püskürttüğü küçük volkanik kayaların çevreye düşebileceği uyarısında bulundu.
Şinmoe Yanardağı, 27 Haziran'dan bu yana aralıklarla faaliyete geçiyor.
"Pasifik ateş çemberi" denilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da 100'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.