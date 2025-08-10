Dolar
Dünya

Japonya'da Şinmoe Yanardağı faaliyete geçti

Japonya'da faaliyete geçen Şinmoe Yanardağı, 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtmeye başladı.

Dildar Baykan Atalay  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Japonya'da Şinmoe Yanardağı faaliyete geçti

Ankara

Japan News'ün haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Şinmoe Yanardağı, sabaha karşı faaliyete geçti.

Yanardağ, 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtüyor.

Japon Meteoroloji Ajansı, yanardağın püskürttüğü küçük volkanik kayaların çevreye düşebileceği uyarısında bulundu.

Şinmoe Yanardağı, 27 Haziran'dan bu yana aralıklarla faaliyete geçiyor.

"Pasifik ateş çemberi" denilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da 100'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.

