Dolar
42.37
Euro
48.94
Altın
4,057.23
ETH/USDT
3,015.40
BTC/USDT
91,850.00
BIST 100
10,941.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı.

Aynur Şeyma Asan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı

Ankara

Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından en yüksek seviyedeki alarm durumu devam ediyor.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansından (BASARNAS) yapılan açıklamada, yanardağdaki patlamanın ardından dün, dağ yolunda 178 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, 178 dağcıya ulaşıldığı ve yanardağda 2 bin 400 metre rakımda krater gölünün bulunduğu Ranu Kumbolo bölgesinden inişlerine yardımcı olunacağı ifade edildi.

Öte yandan, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Lumajang bölgesindeki 300 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yetkililer, Semeru Yanardağı'nın faaliyetinin dün yerel saatle 18.11'de sona erdiğini ancak alarm durumunun süreceğini belirtti.

Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı'nda dün yerel saatle 06.11'de patlama meydana gelmiş, 800 metre yüksekliğe kül püskürmüştü.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
MSB: Son bir haftada 7 PKK'lı terörist teslim oldu
Hatay Defne'de afet konutlarının ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
Fatih'te ölen Böcek ailesinin otelin kapısını kırmaya çalışması güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama nedeniyle alarm seviyesi en yüksek düzeye çıkarıldı

Endonezya'daki Cakarta Tekstil Müzesi'ne, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin tarihini yansıtan sergi açıldı

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Endonezya'da okul kampüsündeki patlama sonrası çevrim içi oyunların kısıtlanması değerlendiriliyor

Endonezya'da okul kampüsündeki patlama sonrası çevrim içi oyunların kısıtlanması değerlendiriliyor
Endonezya'da okul kampüsündeki camide meydana gelen patlamalarda 54 kişi yaralandı

Endonezya'da okul kampüsündeki camide meydana gelen patlamalarda 54 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet