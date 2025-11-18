Dolar
42.34
Euro
49.09
Altın
4,048.12
ETH/USDT
3,062.70
BTC/USDT
91,485.00
BIST 100
10,733.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Japonya nüfus kriziyle mücadele için yeni strateji merkezi kurdu

Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae, "ülkenin en büyük sorununun düşen nüfus oranları" olduğunu belirterek, krizle mücadele odaklı yeni teşkilat kurduklarını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Japonya nüfus kriziyle mücadele için yeni strateji merkezi kurdu

Ankara

Tokyo yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Takaiçi, ülke çapında düşen nüfus oranlarıyla mücadele önlemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yeni "Nüfus Stratejisi Merkezi" kurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Merkezin açılışında konuşan Takaiçi, "Ülkenin en büyük sorunu nüfus azalması." dedi.

Kriz karşıtı önlemleri kapsamlı şekilde teşvik etmek için bu merkezi kurduklarını kaydeden Takaiçi, merkezin somut politikaları sayesinde, her vatandaşın "kendisinin tercih ettiği bölgede yaşamını sürdüreceği bir toplum" oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"Katma değer oluşturan yeni bölgesel ekonomiler" hedeflediklerini belirten Takaiçi, yerel belediye yönetimlerine nüfus düşüşüyle mücadelede destekler sağlayacaklarını dile getirdi.

Takaiçi, düşen nüfus oranlarıyla mücadele kapsamındaki önlemlerin ülke geneline yaygınlaştırılmasını amaçladıklarına dikkati çekerek, merkez kapsamında ilgili kabine üyelerine görevlerini tevdi etti.

Liderliğini Takaiçi'nin yapacağı merkez, sosyal güvenlik reformunun "fayda ve yük eksenli" gözden geçirilmesini, nüfus krizi kapsamlı önlemlerin kapsamlı uygulanmasını teşvik ve takip edecek.

Nüfus sorunu

Düşen doğum oranları ve yaşlı nüfusun artışı, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarını artırma ve bölgesel kalkınma sahalarında problem oluşturuyor.

2023'te dönemin Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, ülke çapında düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söylemişti.

Japonya Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) son yıllardaki tahminine göre, 2040'a kadar "65 yaş ve üstü kişilerin" genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltındaki 7 zanlının işlemleri sürüyor
Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyenler karavanları tercih ediyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Benzer haberler

Japonya nüfus kriziyle mücadele için yeni strateji merkezi kurdu

Japonya nüfus kriziyle mücadele için yeni strateji merkezi kurdu

Japonya, Çin ile gerilim nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarını güvenlik konusunda uyardı

Çin ile Japonya arasında Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözlerinin yarattığı gerilim büyüyor

Japonya'dan Tayvan'a ilişkin açıklamaların ardından oluşan gerilimi düşürmek için Çin'e ziyaret

Japonya'dan Tayvan'a ilişkin açıklamaların ardından oluşan gerilimi düşürmek için Çin'e ziyaret
Tayvan'a dair gerilim sürerken Çin'den öğrencilerine Japonya'da eğitim uyarısı

Tayvan'a dair gerilim sürerken Çin'den öğrencilerine Japonya'da eğitim uyarısı
Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet