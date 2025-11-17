Dolar
42.34
Euro
49.21
Altın
4,092.39
ETH/USDT
3,197.70
BTC/USDT
95,712.00
BIST 100
10,600.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'dan Tayvan'a ilişkin açıklamaların ardından oluşan gerilimi düşürmek için Çin'e ziyaret

Japonya Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin, Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri üzerine yaşanan diplomatik gerilimi azaltmak amacıyla Çin'e gittiği bildirildi.

Şilan Turp  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Japonya'dan Tayvan'a ilişkin açıklamaların ardından oluşan gerilimi düşürmek için Çin'e ziyaret

Ankara

Kyodo ajansının konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Başkanı Kanai Masaaki, yarın yapılması planlanan görüşmede Çinli yetkililerle bir araya gelecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çin ile diplomatik gerginliklerin arttığı dönemde gerçekleşecek ziyaret kapsamında Kanai'nin, Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözlerinin, 1972 ortak bildirisinde yer alan ve Japonya'nın "Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in tek meşru hükümeti" olarak tanıyan resmi tutumunda bir değişiklik anlamına gelmediğini iletmesi bekleniyor.

Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in tavrının iki ülke liderlerinin 31 Ekim'de Güney Kore'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi marjında vardıkları "stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan ilişki" ile "yapıcı ve istikrarlı bağlar" mutabakatıyla çeliştiğini belirtti.

Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin 16 Kasım'da Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adaların açıklarında Japonya kara sularına girdiğine işaret eden Kihara, "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. Diplomatik kanallar aracılığıyla güçlü bir protesto notası vererek gemilerin derhal ayrılmaları çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Global Times gazetesinin haberine göre Çin'in Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pekin'in Tayvan Boğazı'nın iki yakasının barışçıl yeniden birleşmesi için çaba göstermeye hazır olduğu ancak güç kullanımından vazgeçme sözü vermeyeceği ve Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik ayrılıkçı faaliyetlere müsaade etmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, Japonya'nın, Çin'in yeniden birleşme davasına müdahale etmeye ya da hayatta kalmayı tehdit eden bir durum bahanesiyle Tayvan Boğazı'ndaki duruma silahlı müdahalede bulunmaya kalkışması halinde Çin'in bu duruma güçlü karşılık vereceği kaydedildi.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Takaiçi, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasını yalanladı
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturmasında sanıkların yargılanmasına başlandı
Yargıtaydan düğün fotoğraflarını müşterilerine izinsiz gösteren fotoğrafçıya mahkumiyet kararı
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 71 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Japonya'dan Tayvan'a ilişkin açıklamaların ardından oluşan gerilimi düşürmek için Çin'e ziyaret

Japonya'dan Tayvan'a ilişkin açıklamaların ardından oluşan gerilimi düşürmek için Çin'e ziyaret

Tayvan'a dair gerilim sürerken Çin'den öğrencilerine Japonya'da eğitim uyarısı

Emtia piyasalarında tarife ve arz-talep endişeleri fiyatlandı

Çin'de tüketici fiyatlarındaki artış deflasyon endişelerini hafifletti

Çin'de tüketici fiyatlarındaki artış deflasyon endişelerini hafifletti
Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Japonya'da insanların zihinlerindeki görsel imgeleri metne dönüştüren teknik geliştirildi

Japonya'da insanların zihinlerindeki görsel imgeleri metne dönüştüren teknik geliştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet