Nükleer karşıtlığıyla Nobel alan Japon kuruluş, Başbakan Takaiçi'nin bu konudaki politikasını protesto etti
Nükleer karşıtı faaliyetleriyle 2024 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Japon kuruluş Nihon Hidankyo, Başbakan Takaiçi Sanae'nin "ülkenin nükleer silah karşıtı üç ilkesinin gözden geçirilmesi" teklifini protesto etti.
Nihon Hidankyo'dan yapılan açıklamada, Başbakan Takaiçi'nin, ülkenin "nükleer silah bulundurmama, üretmeme ve kullanmamayı" kapsayan üç ilkesinin yeniden değerlendirilmesi teklifi "şiddetle" protesto edildi.
Merkezi hükümete nükleer karşıtı bu ilkelerin "yasalaştırılması" çağrısı yapılan açıklamada, nükleer silahların ortadan kaldırılmasına yönelik adımların geciktirilmemesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, nükleer silahların kaldırılmasının "bir an bile ertelenemeyecek bir konu" olduğu, atom bombasından kurtulanların, nükleer silahların Japonya'ya getirilmesi ve ülkenin nükleer savaş üssü veya nükleer saldırı hedefi haline getirilmesine izin vermeyeceği" vurgulandı.
Japon basınında, Takaiçi'nin, nükleer silah karşıtı ilkelerinin gözden geçirilmesine yönelik merkezi hükümet yetkililerini görevlendirdiği iddia edilmişti. Söz konusu adım, Japonya'nın güvenlik politikasında değişikliğe yol açabilir.
İlkeler, 1967'de dönemin Japonya Başbakanı Sato Eisaku'nun ulusal mecliste ilan ettiği "Üç Nükleer Olmayan İlke" kararından bu yana ülkenin güvenlik politikasında önemli bir yer teşkil ediyor.
Nihon Hidankyo
Ağustos 1956'da örgütlenen kuruluş, Japonya'da ulusal düzeyde "Japonya Atom ve Hidrojen Bombası Kurbanları Derneği Konseyi" (Nihon Hidankyo) ismiyle faaliyet gösteriyor.
"Nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı 2024 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen kuruluşun, Japonya'da "hibakuşa" olarak bilinen Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından kurtulanların oluşturduğuna dikkati çekilmişti.
Kuruluşa, "nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya ulaşma çabaları ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıklıklarıyla ortaya koydukları" için ödül verildiği aktarılmıştı.
Japonya, TPNW'ye taraf değil
Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması (TPNW), 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edilmişti.
Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için 50 ülke tarafından onaylanması gerekirken, Honduras, 24 Ocak 2020'de anlaşmayı onaylayan 50'nci ülke olmuştu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ocak 2021'de, nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtmişti.
Japonya, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf değil.
Nükleer saldırıların tek kurbanı olmasına rağmen Japonya, nükleer silaha sahip herhangi bir devletin anlaşmaya katılımı olmadan TPNW ideali ve amacının gerçekleştirilemeyeceğini savunuyor.