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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram arifesinde kabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram arifesinde kabir ziyareti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar / TCCB

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

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