Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan dengimiz olmadığı için muhatabımız değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız değildir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan, konuşmasında "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız değildir." ifadelerini kullandı.
Büyüme rakamlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz." dedi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program sonunda milli geliri 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
"Vatandaşlarımızın icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz"
"Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır."
Hanelere verilen doğal gaz desteğiyle ilgili Erdoğan, şunları aktardı:
"Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere, doğal gaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere daha güçlü destek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.