Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesi ile görüşerek, taziye dileklerini iletti.

Sefa Şahin   | 31.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Akdemir'in babası Ali Akdemir ve diğer aile üyeleriyle çekilen fotoğraflarına yer verildi.

Motosikleti kaza yaptı

25 yaşındaki Şahin Akdemir, 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra, bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınlarında terör şüphesi) Şimdiden bazı emarelere ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir
Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Gazoz'a tebrik: Gözlerim yaşlı olarak o son oku atmanı izledim

Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Gazoz'a tebrik: Gözlerim yaşlı olarak o son oku atmanı izledim
Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak