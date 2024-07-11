Dolar
32.91
Euro
35.66
Altın
2,377.28
ETH/USDT
3,104.70
BTC/USDT
57,904.00
BIST 100
10,743.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

Özcan Yıldırım  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi yemeğe katıldı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Washington

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi yemeğe katıldı
NATO Zirvesi'nden Türkiye için öne çıkan 10 başlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan ile Miçotakis görüşmesine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan ile Miçotakis görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı
5 ilin valisi değişti

5 ilin valisi değişti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet