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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. - VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Özcan Yıldırım  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

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