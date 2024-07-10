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Adalet Bakanı Tunç, görme engelli ilk hakim adayı Kılıç ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görme engelli ilk hakim adayı Sabit Kılıç ile görüştü.

Ahmet Buğra Olaç  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Adalet Bakanı Tunç, görme engelli ilk hakim adayı Kılıç ile görüştü

TBMM

Tunç, Meclis'teki görüşmede, engelli bireylerin yargı teşkilatında görev alabilmeleri yönünde mevzuat düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

Tunç, "Bunun uygulamasını görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Öğrenim hayatlarında olduğu gibi meslek hayatlarında da başarılı olacaklarına inanıyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da engelli bireylerin hakim ve savcı olmasının önündeki yasal engelleri kaldırmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Bayram, "Türkiye Yüzyılı'nda iki gözü de görmeyen ama gönül gözü açık olan Sabit kardeşlerimiz gibi buğday taneleri milletine hizmet edecek." dedi.

Görüşmede, hukuk fakültesini 3 yılda bitiren bedensel engelli Muhammet Taşar da bulundu.





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