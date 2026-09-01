Geleceğin ulaşım teknolojileri TEKNOFEST 2026'da yarışacak

TÜBİTAK ve T3 Vakfı yürütücülüğündeki yarışmada gençler, manyetik levitasyon teknolojisinden itki sistemlerine, tam ölçekli kapsül tasarımlarından mühendislik problemlerine yönelik akademik çözümlere kadar farklı alanlarda çalışmalarını sergileyecek.

Geleceğin ulaşım sistemleri arasında gösterilen Hyperloop teknolojisi, hava basıncının düşürüldüğü özel tüneller içerisinde hareket eden kapsüllerin aerodinamik sürtünmeyi azaltarak yüksek hızlara ulaşmasını hedefliyor. Elektromıknatıslar ve manyetik levitasyon sistemi sayesinde raylara temas etmeden ilerleyen kapsüller, hızlı ve çevre dostu yeni nesil toplu ulaşım sistemleri arasında değerlendiriliyor.

Üç farklı kategoride yarışacaklar

Festival kapsamında ilk kez 2022 yılında düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'na ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım halinde katılabiliyor.

Yarışma bu yıl Performans, Teknoloji Gösterim ve Tanımlı Problem Çözümü olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

Performans Kategorisi'nde tam ölçekli Hyperloop kapsüllerinin tünel ortamında gerçek koşullara yakın performansları ölçülecek. Teknoloji Gösterim Kategorisi'nde levitasyon ve itki gibi kritik alt sistemlerin geliştirilmesi ve teknik olgunluklarının doğrulanması hedeflenecek. Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi'nde ise Hyperloop sistemlerinde öngörülen mühendislik problemlerine yönelik akademik temelli ve uygulanabilir çözüm yaklaşımları değerlendirilecek.

24 takım finale kaldı

Bu yıl Performans Kategorisi'ne 242 takım ve 905 üye başvururken, değerlendirmeler sonucunda 12 takım ve 271 üye finalist olmaya hak kazandı.

Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi'ne 122 takım ve 476 üye başvurdu. Bu kategoride 5 takım ve 101 üye finale kaldı. Teknoloji Gösterim Kategorisi’nde ise 91 takım ve 470 üyenin başvurusu arasından 7 takım ve 164 üye finalist oldu.

Böylece üç kategoride toplam 24 takım finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Finale kalan takımlar, teknik rapor, test ve teknoloji gösterim videoları ile sunum aşamalarını tamamlayarak geliştirdikleri çözümleri jüri karşısında sergileyecek.

Kapsüller 208 metrelik tünelde test edilecek

Yarışma kapsamında takımların geliştirdikleri teknolojiler gerçek test koşullarına yakın bir ortamda sınanacak.

Toplam 208 metre uzunluğundaki yarış tünelinde çelik tünel içerisinde beton üzerine yerleştirilmiş alüminyum plaka, ray parçaları, haberleşme ve görüntü aktarma sistemleri ile güvenlik sistemleri bulunuyor. Tünelin çıkışında kapsülün frenleme sisteminde yaşanabilecek olası arızalara karşı sönümleme hattı da yer alıyor.

Performans Kategorisi'nde teknik kontrolleri geçen takımlar, kapsüllerini 20 dakikalık yarış süresi içerisinde tünelde test edecek. Takımlar, itki, haberleşme, hız, konum ve duruş performansları üzerinden puan toplayacak.

Teknoloji Gösterim Kategorisi'nde geliştirilen itki veya levitasyon alt sistemleri saha alanında kurulan düzeneklerde doğrulanacak. Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi'nde ise mühendislik çözümleri jüriye 20 dakikalık sunum ve ardından gerçekleştirilecek 10 dakikalık değerlendirme oturumuyla aktarılacak.

Birinciye 300 bin lira ödül

Yarışmada başarılı takımlara kategorilerine göre para ödülleri verilecek.

Performans Kategorisi'nde birinci takım 300 bin, ikinci takım 250 bin, üçüncü takım ise 200 bin lira ödül kazanacak.

Teknoloji Gösterim Kategorisi'nde itki sistemi ve levitasyon sistemi gösterimleri için ödül tutarı 150'şer bin liraya kadar çıkacak. Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi'nde ise birinci takım 100 bin, ikinci takım 75 bin, üçüncü takım 50 bin lira ile ödüllendirilecek.

Yarışmada performans ve tasarımın ötesinde yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyan takımlara Kurul Özel Ödülü verilecek.

Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın final süreci, 6 Eylül'e kadar TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde devam edecek.