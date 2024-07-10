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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın hava koşulları nedeniyle uçuş azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 13.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın hava koşulları nedeniyle uçuş azaltılacak

İstanbul

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu hava yolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz."

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