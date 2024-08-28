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Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli." açıklamasını kınadı.

Yusuf Soykan Bal  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını ve küstah Dışişleri Bakanının 'Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' şeklindeki açıklamasını kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan kalleş saldırıların ve hain açıklamanın, terör örgütü gibi davranan İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının kanıtı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kana doymayan bebek katili İsrail, yeni kurbanları hedefine koymuştur. İsrail'in yaptığı soykırıma ses çıkarmayan, dili lal olan ülkeler, Gazze'de yaşanan katliamı görmezden gelmeye devam ettikçe tüm insanlık tehdit altındadır. Soykırımcı İsrailli yetkililer, en kısa sürede uluslararası hukuk önüne çıkarılmalı ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır."

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