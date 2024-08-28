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Diyarbakır'da kaybolan Narin'in yaşadığı mahalleye psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Olaydan etkilenen mahalle sakini yavrularımız ve aileleri için Psikososyal Destek Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Diyarbakır'da kaybolan Narin'in yaşadığı mahalleye psikososyal destek

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı mahallede Psikososyal Destek (PSD) Ekiplerinin çalışmalar yaptığını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki evladımız Narin'in ailesine kavuşması en büyük temennimiz. Bakanlık olarak ilk günden beri ailemizin yanındayız. Olaydan etkilenen mahalle sakini yavrularımız ve aileleri için Psikososyal Destek Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor."

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