Diyarbakır'da kaybolan Narin'in yaşadığı mahalleye psikososyal destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Olaydan etkilenen mahalle sakini yavrularımız ve aileleri için Psikososyal Destek Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı mahallede Psikososyal Destek (PSD) Ekiplerinin çalışmalar yaptığını bildirdi.
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki evladımız Narin’in ailesine kavuşması en büyük temennimiz. Bakanlık olarak ilk günden beri ailemizin yanındayız.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) August 28, 2024
Olaydan etkilenen mahalle sakini yavrularımız ve aileleri için Psikososyal Destek(PSD) Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. pic.twitter.com/efZcYddd0X
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki evladımız Narin'in ailesine kavuşması en büyük temennimiz. Bakanlık olarak ilk günden beri ailemizin yanındayız. Olaydan etkilenen mahalle sakini yavrularımız ve aileleri için Psikososyal Destek Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.